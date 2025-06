« Pas d'enrichissement, pas d'accord » (Araghchi)

Dans un message posté sur X, le ministre des affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré que l'enrichissement de l'uranium n'était pas négociable dans tout futur accord nucléaire.

« Il y a une raison pour laquelle seules quelques nations maîtrisent la capacité d'alimenter les réacteurs nucléaires », a-t-il écrit.

« L'Iran a payé cher pour ces capacités, et il n'existe aucun scénario dans lequel nous renoncerions aux patriotes qui ont fait de notre rêve une réalité.

Araghchi a décrit l'enrichissement comme un produit de l'engagement financier, de la base industrielle et de l'infrastructure universitaire et technologique de l'Iran, des ingrédients clés qui ont permis à Téhéran de développer une technologie nucléaire pacifique malgré des années de sanctions et de pressions internationales.

Précisant la position de l'Iran dans les pourparlers indirects avec les États-Unis, il a ajouté : « Pas d'enrichissement, pas d'accord. Pas d'armes nucléaires, nous avons un accord ».

L'Iran et les États-Unis ont jusqu'à présent tenu cinq cycles de négociations indirectes sur le remplacement de l'accord nucléaire de 2015.