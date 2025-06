Les présidents de l’Iran et de l’Azerbaïdjan ont insisté sur le renforcement des relations fraternelles et le développement de la coopération économique

La présidence, Masoud Pezeshkian, a félicité ce mercredi après-midi par téléphone Ilham Aliyev, président de l’Azerbaïdjan, à l’occasion de l’Aïd al-Adha, adressant ses vœux à la Oummah islamique, en particulier au gouvernement et au peuple frère d’Azerbaïdjan, et a imploré Dieu Tout-Puissant pour la gloire, la fierté et le progrès continus de ce pays.

Le président a qualifié la récente visite en République d'Azerbaïdjan et les accords très importants et constructifs obtenus lors de cette visite de tournant dans les relations bilatérales, exprimant l'espoir que les liens fraternels entre les deux pays et les deux peuples se renforcent jour après jour et aboutissent à des réalisations plus grandes et durables.

Pezeshkian a souligné l’importance de la mise en œuvre des accords bilatéraux, notamment dans les domaines vitaux des transports et de l’énergie, affirmant que la réalisation de ces engagements dans un avenir proche entraînera le développement économique, la croissance et la prospérité des deux pays.

Ilham Aliyev, président de l’Azerbaïdjan, a également, lors de cet échange, remercié pour l’appel et les vœux chaleureux du président iranien, et a présenté ses félicitations pour cette fête sacrée au gouvernement et au peuple iranien.

Le président de l’Azerbaïdjan a qualifié la récente visite de Pezeshkian dans son pays de voyage historique, important et réussi. En faisant référence aux avancées réalisées, notamment dans le domaine du transport aérien et au renforcement des relations financières entre les deux pays après cette visite, il a exprimé l’espoir que cette dynamique constructive se poursuive dans d’autres secteurs et que les relations bilatérales se renforcent davantage.