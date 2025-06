Stats clés et faits du match : Portugal 2-1 Allemagne

Lors de la demi-finale de la Ligue des Nations de l'UEFA, l'équipe nationale du Portugal a réussi à infliger une défaite 2-1 à l'Allemagne hôte à l'Allianz Arena. Les joueurs de Roberto Martínez, malgré un début difficile, ont renversé la situation en seconde mi-temps et, grâce à la brillante performance des stars, ont arraché trois points importants à Munich.

Résumé du match

L'Allemagne a commencé la première mi-temps de manière plus offensive et a ouvert le score à la 48e minute grâce à Florin Wirtz, sur une passe de Joshua Kimmich. Cependant, le Portugal a livré une performance exceptionnelle en seconde mi-temps et a retourné la situation grâce aux buts de Francisco Conceição (63e) et Cristiano Ronaldo (68e).

Buts

Allemagne : Florin Wirtz (48e)

Florin Wirtz (48e) Portugal : Francisco Conceição (63e), Cristiano Ronaldo (68e)

Tableau des événements du match

Minute Équipe Événement Détails 48' Allemagne But ⚽ Florin Wirtz (passe décisive : Joshua Kimmich) 52' Portugal Carton jaune 🟨 Roberto Martínez 52' Portugal Carton jaune 🟨 Rúben Neves 58' Portugal Remplacements Vitinha ← Rúben Neves 58' Portugal Remplacements Nélson Semedo ← João Neves 58' Portugal Remplacements Francisco Conceição ← Francisco Trincão 60' Allemagne Remplacements Robin Gosens ← Maximilian Mittelstädt 60' Allemagne Remplacements Serge Gnabry ← Leroy Sané 60' Allemagne Remplacements Niklas Füllkrug ← Nic Woltman 63' Portugal But ⚽ Francisco Conceição (passe décisive : Rúben Dias) 68' Portugal But ⚽ Cristiano Ronaldo (passe décisive : Nuno Mendes) 71' Allemagne Remplacements Karim Adeyemi ← Alexander Paulovics 71' Allemagne Remplacements Felix Nmecha ← Waldemar Anton 80' Allemagne Carton jaune 🟨 Jonathan Tah 83' Portugal Remplacement Diogo Jota ← Pedro Neto 84' Allemagne Cartons jaunes 🟨 Florin Wirtz, 🟨 Niklas Füllkrug 84' Portugal Carton jaune 🟨 Rúben Dias 90' Portugal Remplacement João Palhinha ← Cristiano Ronaldo

Tableau des statistiques du match

Éléments statistiques Allemagne Portugal Possession du ballon 55 % 45 % Expected Goals (xG) 1,11 1,73 Occasions de but 1 2 Total des tirs 9 15 Tirs cadrés 5 5 Tirs non cadrés 2 7 Tirs bloqués 2 3 Arrêts du gardien 3 4 Coups francs 8 8 Précision des passes 90 % (457/510) 87 % (358/413) Cartons jaunes 3 3 Cartons rouges 0 0 Fautes 8 8 Hors-jeu 3 0 Corners 2 3

Analyse et points clés