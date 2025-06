Espagne – France : duel décisif, enjeux et stats avant la demi-finale

Espagne – France : un duel classique lors d’une nuit décisive en Ligue des Nations

Sous les projecteurs d’un stade focalisant tous les regards, l’Espagne et la France croiseront le fer à 21h00 (heure locale) le 5 juin 2025, lors de la demi-finale de la Ligue des Nations (Ligue A). Un affrontement classique entre deux géants du football européen.

Retour sur le passé : l’Espagne, bête noire des Bleus

En examinant les quatre dernières confrontations, l’Espagne et la France se partagent deux victoires chacune. Mais dans l’ensemble de l’histoire récente, la Roja semble avoir souvent eu le dessus. Leur victoire lors de l’Euro 2024, avec un Lamine Yamal étincelant, fait écho à d’autres succès marquants : à l’Euro 2012, lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2014, et même au cours de plusieurs matchs amicaux.

Date Compétition Hôte Résultat Visiteur Vainqueur 2025 Euro 2024 (Demi-finale) Espagne 2 - 1 France Espagne 2021 Ligue des Nations Espagne 1 - 2 France France 2017 Match amical France 0 - 2 Espagne Espagne 2014 Match amical France 1 - 0 Espagne France

Statistiques de la saison en cours : duel entre équipes en forme

Les deux sélections ont atteint cette demi-finale avec 5 victoires chacune. Mais l’Espagne se distingue avec un parcours sans défaite, une moyenne de 2,25 buts par match et 3 clean sheets. La France, malgré ses 2 défaites et une attaque légèrement moins prolifique, peut s’appuyer sur son expérience et des talents comme Kolo Muani, Dembélé ou encore Digne, véritables atouts dans l’arsenal de Didier Deschamps.

Indicateur statistique Espagne France Victoires 5 5 Nuls 3 1 Défaites 0 2 Moyenne de buts marqués/match 2,25 1,75 Moyenne de buts encaissés/match 1,12 1 Clean sheets 3 3 Meilleur buteur Mikel Oyarzabal (3) Randal Kolo Muani (3) Meilleur passeur Nico Williams (3) Lucas Digne (3)

Des stars au rendez-vous

Mikel Oyarzabal et Randal Kolo Muani brillent en attaque avec 3 buts chacun. Du côté des passes décisives, Nico Williams et Lucas Digne mènent la danse avec 3 unités chacun. Ce qui frappe, c’est la contribution offensive globale de Williams et Kolo Muani, tous deux impliqués autant dans la finition que dans la création.

France : à la recherche d’un bris de malédiction

Les statistiques offensives de la France face aux champions d’Europe sont loin d’être rassurantes : les Bleus n’ont inscrit plus d’un but qu’une seule fois lors de leurs 11 dernières confrontations contre ces nations. Reste à voir si l’équipe de Didier Deschamps parviendra cette fois à briser la malédiction, ou si l’Espagne confirmera une fois de plus sa supériorité.

Cauchemar espagnol en demi-finale de Ligue des Nations

À l’approche de la demi-finale de la Ligue des Nations, l’équipe de France se retrouve une fois de plus face à un adversaire redoutable : l’Espagne, devenue ces dernières années un véritable cauchemar pour les Bleus. Le choc de jeudi soir à Stuttgart s’annonce crucial pour les Français, qui n’ont remporté que 4 des 11 confrontations contre la Roja au XXIe siècle. Avec 7 victoires et un taux de réussite de 64 %, l’Espagne est la seule sélection nationale à avoir battu la France plus d’une fois sur deux durant cette période.

Le souvenir de l’élimination en demi-finale de l’Euro récent reste amer pour les supporters tricolores, scellée par une frappe somptueuse de Lamine Yamal à Munich lors d’une défaite 2-1. Déjà en 2012, la Roja avait écarté la France en quart de finale (2-0 à Donetsk), avant de décrocher le titre. Lors des qualifications pour la Coupe du monde 2014, l’Espagne s’était également imposée 1-0 au Stade de France grâce à un but tardif, contraignant la France à passer par des barrages difficiles face à l’Ukraine — remontée miraculeuse après une défaite 2-0 à l’aller et une victoire 3-0 au retour.

D’autres succès espagnols face aux Bleus ont été enregistrés en matchs amicaux : 2-1 à Valence (mars 2001), 1-0 à Albacete (février 2008), et deux victoires 2-0 à Saint-Denis (mars 2010 et 2017).

Une attaque tricolore en panne contre les champions d’Europe

Malgré ces défaites, la France a aussi connu de grands moments contre l’Espagne. On se souvient de la victoire 3-1 en huitième de finale de la Coupe du monde 2006 à Hanovre, ou encore du sacre en finale de la Ligue des Nations 2021 avec une victoire 2-1 à Milan. La victoire 2-1 lors de l’Euro 2000 à Bruges reste également un jalon important, même si elle appartient encore au XXe siècle. D’autres résultats notables incluent le succès 1-0 en amical au Stade de France (septembre 2014) ou le nul 1-1 à Vicente Calderón en octobre 2012.

Cependant, les chiffres offensifs des Bleus face aux champions d’Europe en titre restent préoccupants. Sur leurs 11 derniers matchs contre ces nations, la France n’a marqué plus d’un but qu’une seule fois — contre le Portugal lors de la phase de groupes de l’Euro 2021. Pour trouver une performance similaire avant cela, il faut remonter à la demi-finale de la Coupe du monde 1982 face à l’Allemagne : un match épique conclu sur un 3-3 en prolongation et une défaite 5-4 aux tirs au but.