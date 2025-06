Les gouvernements musulmans doivent bloquer toutes les voies d'aide au régime sioniste (l’ayatollah Khamenei)

Ce qui suit est le texte intégral du message de l'Ayatollah Sayed Ali Khamenei aux pèlerins de La Mecque :

Au nom de Dieu, le Très-Miséricordieux, le Tout-Miséricordieux

Louange à Allah, Seigneur de l’univers, et paix et salutations à la meilleure des Créatures de Dieu, Muhammad al-Mustafa, à sa Lignée pure, à ses compagnons élus et à ceux qui les suivent dans la bonté jusqu'au Jour du Jugement.

Le Hadj est le rêve des croyants, l'Aïd des fervents et la nourriture spirituelle des bienheureux. S'il est accompagné de la connaissance de son essence mystique, il devient un remède aux maux majeurs non seulement de l'Ummah islamique, mais aussi de toute l'humanité.

Le voyage du Hadj n'est pas comme les autres voyages entrepris pour le commerce, le tourisme ou divers autres buts, où l'adoration ou les bonnes actions pourraient arriver incidemment. Le Hadj est une migration de la vie ordinaire vers une vie idéale. La vie idéale est celle du monothéisme où tourner constamment [Tawaf] autour de l'Axe de la Vérité [la Kaaba], l'effort incessant dans les péripéties difficiles [Sa'i], un rejet perpétuel du Satan maléfique [Ram'y], la halte pour le recueillement [Woquf] accompagnée de dhikr et de supplications, nourrir des pauvres, des paralysés et des voyageurs, considérer comme égales toutes les couleurs, races, langues et géographies humaines, la préparation à rendre service, la recherche du refuge auprès de Dieu et la hausse de l'étendard de la défense de la Vérité, sont les composantes principales et éternelles.

Le rituel du Hadj rassemble en lui-même, des exemples symboliques de cette vie, familiarise le pèlerin avec eux et leur lance un appel.

Cet appel doit être entendu. Le cœur doit être ouvert et les yeux de la vision extérieure et intérieure doivent être dévoilés. Nous devons apprendre et rester ferme dans l'application de ces leçons. Chacun peut faire un pas en avant sur ce chemin selon ses capacités, mais les érudits, les intellectuels et ceux qui détiennent l'autorité politique et une position sociale, ont une responsabilité encore plus grande.

Actuellement, le monde de l'islam a plus que jamais, besoin d'appliquer ces leçons.

Ce Hadj est le deuxième Hadj qui a lieu au milieu des tragédies qui se déroulent à Gaza et en Asie de l'Ouest. La bande criminelle des sionistes et des occupants de la Palestine, avec une cruauté horrifiante et une atrocité et une méchanceté sans pareilles, a poussé la catastrophe à Gaza, à un niveau inimaginable. Les enfants palestiniens sont maintenant tués non seulement par des bombes, des balles et des missiles, mais meurent aussi de soif et de faim. Le nombre des familles en deuil qui ont perdu leurs proches, leurs jeunes, leurs pères et leurs mères augmente de jour en jour.

Qui doit se dresser contre cette tragédie humaine ?

Sans aucun doute, les gouvernements islamiques sont les premiers responsables de ce devoir, et les nations doivent exiger une action de la part de leurs gouvernements. Les gouvernements musulmans peuvent avoir des opinions divergentes sur diverses questions, mais cela ne devrait pas les empêcher de parvenir à un consensus et de coopérer face à la terrible tragédie de Gaza, et de défendre la population la plus opprimée au monde aujourd'hui. Les gouvernements musulmans doivent bloquer toutes les voies d'assistance au régime sioniste et couper les mains de ces criminels pour les empêcher de poursuivre leurs actions barbares à Gaza. Les États-Unis sont des complices certains dans les crimes du régime sioniste. Les associés des États-Unis dans cette région et dans d'autres régions islamiques, doivent tenir compte de l'appel du Coran à défendre les opprimés. Ils doivent contraindre le gouvernement arrogant des États-Unis à mettre fin à ce comportement oppressif. La pratique du désaveu [Bara'at] pendant le Hadj, est un pas dans cette direction.

L'incroyable résistance du peuple de Gaza, a placé la question palestinienne au premier plan des préoccupations du monde islamique et de tous les peuples épris de liberté, à travers le monde. Cette occasion doit être saisie pour se précipiter à l'aide de cette nation opprimée. Malgré les efforts des pouvoirs arrogants et des soutiens du régime sioniste pour effacer le nom et la mémoire de la question palestinienne [des esprits], la nature malveillante des dirigeants de ce régime et leurs politiques stupides ont créé une situation où le nom de la Palestine brille plus que jamais aujourd'hui, et où la haine envers les sionistes et leurs alliés est plus grande que jamais. C'est une opportunité pour le monde de l'islam.

Les orateurs, ceux qui ont des charges et une influence sociale doivent informer le public, accentuer les sensibilités et élargir les revendications liées à la Palestine. Et vous, pèlerins bienheureux, vous ne devez pas négliger l'occasion de prier et de demander l'aide de Dieu, Tout-Puissant, pendant la cérémonie du Hadj. Implorez Dieu, Tout-Puissant, pour la victoire sur les oppresseurs sionistes et leurs soutiens.

Que la paix et les salutations de Dieu soient sur le Noble Messager de l'islam et sa Lignée pure, et sur l'Imam Mahdi Baqi'at-Allah (que Dieu hâte sa réapparition) !

Avec mes salutations et que la miséricorde d’Allah et Ses bénédictions vous accompagnent !

Sayed Ali Khamenei

30 mai 2025