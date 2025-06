Le président du Majlis a invité les parlements membres des BRICS à élaborer une charte pour faire face aux sanctions illégales

Dans le cadre de sa tournée en Amérique latine, Mohammad-Bagher Qalibaf a pris la parole mercredi lors de la 11ᵉ réunion des parlements membres des BRICS au Brésil. Il a déclaré : « Tout d’abord, j’exprime ma profonde gratitude et mes sincères remerciements au Congrès national du Brésil pour l’accueil de cette réunion importante. Je saisis également cette occasion pour féliciter l’Indonésie pour son adhésion à ce groupe influent et significatif qu’est les BRICS, et je salue chaleureusement la présence précieuse de nos partenaires. »

À l’heure actuelle, nous sommes confrontés à un ensemble d’évolutions complexes, de défis sans précédent et de transformations profondes dans l’ordre mondial. Des fluctuations économiques majeures et une instabilité financière, aux crises environnementales, tensions géopolitiques, sanctions et pressions politiques, en passant par l’insécurité alimentaire, la fragilité des chaînes d’approvisionnement mondiales et les guerres tarifaires – tous ces éléments illustrent les défis auxquels nous faisons face.