Renforcement de l’unité et de la coopération islamiques : félicitations du président iranien aux dirigeants des pays musulmans à l’occasion de l’Aïd al-Adha

Au cours de ces entretiens, le président Pezeshkian a souligné, en évoquant les liens culturels, religieux et historiques communs, la nécessité de renforcer les relations bilatérales et de développer une coopération stratégique entre l’Iran et les pays mentionnés. Il a qualifié l’Aïd al-Adha de symbole de sacrifice, de soumission à Dieu et d’unité de la communauté islamique, exprimant l’espoir que cette grande fête soit source de bienfaits, de bénédictions, de paix et de sécurité pour le monde musulman.

Le président iranien a également souligné la nécessité de l’unité de la communauté islamique autour de la question palestinienne et de mettre fin aux crimes du régime sioniste contre le peuple opprimé de Gaza. Il a appelé à la solidarité des pays musulmans face à l’injustice et à l’agression.

Les dirigeants du Tadjikistan, du Koweït, de l’Azerbaïdjan, de la Turquie et de l’Irak et du Kazakhstan ont également exprimé leurs félicitations réciproques et ont affirmé leur volonté de renforcer la coopération et les relations avec la République islamique d’Iran. Ils ont considéré cette occasion comme une opportunité précieuse pour promouvoir la paix et la solidarité parmi les peuples musulmans.