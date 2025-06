Pezeshkian souligne le renforcement de l'unité de la Oumma islamique

Selon le site officiel de la présidence, Pezeshkian a félicité, ce mercredi soir 5 juin, Abdoul Latif Rashid, président de l’Irak, à l’occasion de l’Eid al-Adha, symbole élevé d’unité, de fraternité et de sacrifice de l’égo devant Dieu Tout-Puissant, et a exprimé l’espoir que les bénédictions de cette grande fête se manifestent dans les interactions et relations des pays islamiques.

Le président iranien, soulignant la place historique des liens profonds de parenté et culturels entre les deux peuples d’Iran et d’Irak, a déclaré que le peuple irakien est considéré comme des frères et qu’ils s’efforcent avec toute leur capacité de renforcer la cohésion et l’unité avec les pays islamiques, dont l’Irak, afin d’apporter dignité et fierté à la Oumma islamique, en particulier aux peuples nobles d’Iran et d’Irak.

De son côté, Abdoul Latif Rashid, président irakien, a remercié pour cet appel téléphonique et les vœux chaleureux de Pezeshkian, a réciproquement souhaité une bonne fête sacrée au gouvernement et au peuple iranien, et a prié Dieu pour la paix, la prospérité, la sécurité et le développement du peuple iranien en ce contexte de grande fête.

Le président irakien a également décrit les relations bilatérales comme étant au meilleur niveau, soulignant que le gouvernement irakien est pleinement prêt à renforcer les coopérations et les coordinations bilatérales entre Téhéran et Bagdad, en espérant que ces efforts conduiront à des résultats communs et un développement durable pour les deux peuples.

En conclusion, Abdoul Latif Rashid a demandé au président iranien de transmettre ses vœux les plus sincères, ses salutations et son respect au grand peuple iranien ainsi qu’à Son Éminence l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, guide suprême de la Révolution islamique.