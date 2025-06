Aucun traité ne peut nier le droit de l’Iran à utiliser l’énergie nucléaire (OIEA)

Dans un entretien accordé à la télévision nationale , Le président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami a fait référence aux déclarations du Guide suprême de la Révolution islamique sur l’industrie nucléaire, qualifiant cette dernière d’industrie fondamentale, éducative et moteur du développement.

Il a précisé que cette technologie est présente dans tous les domaines scientifiques et technologiques, et qu’elle peut jouer un rôle déterminant et durable dans l’avenir du pays.

« L’absence de cette industrie, c’est comme l’absence d’un moteur pour la progression scientifique et technologique d’une nation », a-t-il insisté.

Il a également rappelé que la République islamique d’Iran a payé le prix fort pour acquérir cette technologie, évoquant les jeunes scientifiques assassinés par les sionistes, et a salué la résilience de l’Iran qui a permis d’atteindre ce niveau de développement sans acheter ni importer cette technologie.

Enfin, Eslami a de nouveau souligné :

> « Aucun traité, aucune règle ou disposition du droit international ne peut nier le droit de l’Iran à utiliser cette technologie ni empêcher notre pays d’avancer dans cette voie. »