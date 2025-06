La normalisation du génocide israélien est la tragédie la plus noire du monde actuel (Téhéran)

Téhéran – IRNA – Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la RII a insisté : La normalisation du génocide commis par Israël constitue la tragédie la plus sombre du monde contemporain, et les soutiens ainsi que les justificateurs des crimes du régime sioniste sont complices et partenaires des crimes d’Israël.

Selon la rubrique politique étrangère de l’IRNA, Ismaïl Baghaï a réagi ce jeudi 5 juin à l’expulsion d’un député allemand pour avoir porté un t-shirt arborant le mot « Palestine ». Sur son compte X, il a écrit : « Le fait que même le mot "Palestine" sur les vêtements d’un député soit insupportable pour le Parlement allemand est un signe clair de l’hypocrisie systématique de ceux qui prétendent soutenir la création d’un État palestinien indépendant. » Le porte-parole de la diplomatie iranienne a ajouté : « La normalisation de la campagne génocidaire israéolienne est la plus noire tragédie du monde d’aujourd’hui, et les partisans ainsi que les justificateurs des crimes du régime sioniste sont complices et partenaires des crimes d’Israël. »

