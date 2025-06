Les chefs de gouvernement iranien et malaisien insistent sur le soutien au peuple de Gaza dans les instances internationales

Dr Masoud Pezeshkian a adressé dans l’après-midi du jeudi 5 juin ses vœux pour cette grande fête islamique au gouvernement, au peuple et aux dirigeants de Malaisie.

Le président iranien, dans cet échange chaleureux, a souligné la grandeur et la spiritualité des fêtes islamiques, précisant que ces moments précieux sont une occasion précieuse pour renforcer les liens fraternels entre les nations partageant un Livre sacré, un Prophète commun et une Qibla unique, et qui poursuivent les idéaux élevés de l’islam.

Pezeshkian a exprimé l’espoir que les bénédictions du grand pèlerinage et les rituels lumineux de l’Aïd al-Adha favorisent l’unité, la fraternité, la paix et la sérénité parmi les peuples musulmans, tout en permettant le progrès et le développement des pays à travers des liens fraternels et un échange d’expériences.

Le président iranien a également insisté sur la responsabilité collective des musulmans envers les opprimés du monde islamique, déclarant que lors de cette grande fête, les peuples et gouvernements musulmans doivent s’unir pour dénoncer, sur la scène internationale, la souffrance du peuple de Gaza, victime aujourd’hui des crimes les plus cruels et inhumains de l’histoire, et condamner ces actes pour révéler au monde le vrai visage des prétendus défenseurs des droits de l’homme et de la paix.

Pezeshkian a par ailleurs chaleureusement remercié le Premier ministre malaisien pour sa vision élevée et son engagement précieux à renforcer la coopération entre les pays musulmans, notamment en soutien au peuple palestinien opprimé.

Anwar Ibrahim, Premier ministre malaisien, a à son tour exprimé ses vœux réciproques pour l’Aïd al-Adha au gouvernement et au peuple iraniens ainsi qu’au Guide suprême, souhaitant paix, stabilité et progrès croissant à la communauté islamique, notamment aux peuples d’Iran et de Malaisie.