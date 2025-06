Entretien téléphonique entre le PM irakien et le président de la RII à l’occasion de l’Aïd al-Adha

Selon le site officiel de la présidence, Pezeshkian a qualifié cette fête sacrée de source abondante de bienfaits, de bénédictions et de miséricorde divine, exprimant l’espoir que les grâces et faveurs de cette grande fête islamique touchent tous les peuples musulmans, en particulier les nobles peuples d’Iran et d’Irak.

Le président iranien a souligné la place primordiale de l’unité et de la solidarité dans les enseignements islamiques, affirmant que la consolidation de l’unité parmi la communauté musulmane, rendue possible par cette fête élevée, pourrait constituer une volonté collective pour arrêter les crimes du régime sioniste contre le peuple opprimé de Gaza.

Lors de cet échange, le Premier ministre irakien a remercié chaleureusement son homologue iranien pour son appel et ses vœux, lui retournant ses félicitations à l’occasion de l’Aïd al-Adha. Il a invoqué Dieu pour que cette occasion bénie apporte prospérité, victoire et bienfaits à la communauté islamique, particulièrement aux peuples d’Iran et d’Irak.

Mohammed Chiaa Al-Soudani a également insisté sur la nécessité d’une solidarité forte entre les peuples musulmans face à l’injustice et aux crimes, exprimant l’espoir que sous la bénédiction de cette grande fête islamique, les musulmans restent unis comme un seul corps pour résister à la brutalité sans limites du régime sioniste.

Le Premier ministre irakien a enfin exprimé son espoir de voir perdurer la solidarité et la cohésion entre tous les pays musulmans, en particulier entre les deux nations voisines et frères, l’Iran et l’Irak. Il a demandé au président iranien de transmettre ses salutations chaleureuses et ses félicitations au Leader suprême de la Révolution islamique d'Iran.