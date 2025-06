L’Iran et l’Égypte prêts à approfondir leurs relations bilatérales

Téhéran – IRNA – Les présidents iranien et égyptien ont insisté, lors d’un appel téléphonique, ce jeudi, à l’occasion de l’Aïd al-Adha, sur la nécessité de renforcer l’unité de la Oumma islamique, de tirer parti du potentiel spirituel et symbolique du Hajj pour les intérêts communs des nations musulmanes, et de développer les relations entre Téhéran et Le Caire.

Selon le site officiel de la présidence iranienne, le président Massoud Pezeshkian s’est entretenu ce jeudi 5 juin avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, lui adressant ses vœux pour l’Aïd al-Adha. Il a salué le pèlerinage comme une manifestation unique de l’unité du monde musulman, appelant à exploiter cette occasion exceptionnelle pour promouvoir les intérêts collectifs des pays islamiques. Le président iranien a exprimé l’espoir que les bénédictions de cette fête apportent davantage de sécurité, de prospérité et de bien-être aux peuples musulmans, en particulier à ceux d’Iran et d’Égypte. Pezeshkian a également souligné l’importance de l’échange d’expériences, de l’utilisation des ressources communes et de la coopération pour le développement. Il a appelé les pays islamiques à devenir un exemple mondial de fraternité, de solidarité et de coopération constructive. Faisant référence aux crimes incessants du régime sioniste contre la population de Gaza, il a appelé à une unité concrète du monde musulman pour y faire face, et à traduire les enseignements du Hajj en actions en faveur de la cause palestinienne et du peuple opprimé de Gaza. Il a réaffirmé la volonté de l’Iran de renforcer et d’approfondir ses relations avec l’Égypte à tous les niveaux, espérant pouvoir bientôt rencontrer Abdel Fattah al-Sissi lors d’une visite bilatérale à Téhéran. Al-Sissi : « L’Égypte est fermement déterminée à renforcer ses relations fraternelles avec l’Iran » Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a, de son côté, félicité le peuple et le gouvernement iraniens pour l’Aïd al-Adha. Il a réaffirmé la volonté ferme de l’Égypte de développer ses relations fraternelles avec tous les pays islamiques, en particulier avec la République islamique d’Iran. Confirmant les positions exprimées par Pezeshkian, al-Sissi a qualifié l’Aïd al-Adha de symbole d’unité de la Oumma et a exprimé l’espoir que cette grande occasion permette aux pays musulmans de progresser sur la voie de la paix, de la fraternité et de la résistance face aux menaces. Il a conclu en formulant ses vœux de succès au peuple iranien et a souligné le souhait de l’Égypte de renforcer les relations bilatérales avec l’Iran.