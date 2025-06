Le veto américain est un signe du déclin moral de ses décideurs (Téhéran)

Selon la rubrique politique étrangère de l’IRNA, Esmaïl Baghaï a réagi à l’échec du Conseil de sécurité de l’ONU à adopter une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat et à l’arrêt du génocide à Gaza. Il a qualifié l’action des États-Unis, qui ont empêché l’adoption de cette résolution, de poursuite de leur complicité dans les crimes du régime sioniste, et a fermement condamné cette position.

Le porte-parole a rappelé que 14 des 15 membres du Conseil soutenaient la résolution, les États-Unis étant le seul pays à s’y opposer, et a ajouté :

« Le veto américain représente non seulement un mépris flagrant pour la volonté de la communauté internationale et des peuples de la région désireux de mettre fin aux crimes d’Israël, mais il reflète également la déchéance morale des décideurs américains, prouvant leur complicité directe dans les massacres et les infanticides en Palestine occupée. »

Le diplomate a également rappelé le long historique des blocages américains au sein du Conseil de sécurité, empêchant toute action sérieuse contre Israël, et souligné :

« Les États-Unis ont opposé leur veto à plus de 50 résolutions du Conseil de sécurité au cours des dernières décennies, entravant la volonté de la communauté internationale de faire respecter le droit international. Cela a contribué à l’impunité d’Israël et à la poursuite de son occupation coloniale et de ses actes de génocide. »

Enfin, le porte-parole de la diplomatie iranienne a appelé tous les gouvernements et institutions internationales à assumer leur responsabilité face aux crimes de guerre et au génocide du régime sioniste, exhortant les pays — notamment ceux de la région et du monde islamique — à mobiliser toutes leurs capacités individuelles et collectives pour forcer Israël et ses alliés à cesser les tueries à Gaza et à faire face à la menace grandissante que représente le régime israélien pour la paix et la sécurité régionales et mondiales.