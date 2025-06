L’Iran déterminé à approfondir ses coopérations avec les pays musulmans, en particulier l’Arabie saoudite

Selon le site officiel de la présidence iranienne, le président Pezeshkian a, jeudi après-midi (5 juin), félicité le prince héritier à l’occasion de l’Aïd al-Adha et exprimé sa reconnaissance sincère aux efforts de l’Arabie saoudite pour l’organisation du grand pèlerinage et l’accueil des pèlerins, notamment ceux en provenance d’Iran.

Il a qualifié les rites spirituels du Hajj abrahamique de manifestation grandiose de l’unité des musulmans et de rassemblement de la Oumma islamique autour d’un livre, d’un Prophète et d’un même Dieu. Il a exprimé l’espoir que ce lien spirituel inspire davantage de cohésion entre les pays islamiques, permettant ainsi de renforcer la dignité, la fierté et la grandeur du monde musulman.

Pezeshkian a souligné la disposition de la République islamique d’Iran à développer des relations amicales, fraternelles et fondées sur les principes religieux et de bon voisinage avec tous les pays islamiques, en particulier l’Arabie saoudite. Il a affirmé que l’Iran était résolu à avancer sur la voie du renforcement des relations, de l’approfondissement de la coopération dans tous les domaines, de la réalisation des intérêts communs du monde musulman, et de l’instauration de la paix, de la sécurité et du bien-être pour toutes les nations musulmanes.

Il a une nouvelle fois exprimé sa gratitude envers le royaume saoudien pour son accueil des pèlerins du Hajj et a transmis ses salutations les plus chaleureuses au roi Salmane ben Abdelaziz.

Le prince héritier : « Nous sommes prêts à développer nos relations avec l’Iran »

Le prince héritier Mohammed ben Salmane a remercié le président Pezeshkian pour ses félicitations à l’occasion de l’Aïd al-Adha et a, en retour, adressé ses vœux de fête au peuple et au gouvernement iranien. Il a souhaité que cette grande célébration islamique apporte prospérité, bénédictions et progrès à l’ensemble de la Oumma, et en particulier aux deux grandes nations que sont l’Iran et l’Arabie saoudite.

Confirmant l’importance de l’unité dans le monde musulman évoquée par Pezeshkian, il a salué les pas franchis dans le renforcement des relations bilatérales comme étant importants et porteurs d’avenir. Il a affirmé que non seulement l’Iran et l’Arabie saoudite, mais tous les pays islamiques bénéficieront de cette dynamique positive. Il a réitéré la disponibilité de Riyad à approfondir les relations et intensifier les échanges avec la République islamique d’Iran.