Les présidents d’Iran et d’Ouzbékistan soulignent la responsabilité du monde musulman envers le peuple de Gaza

Selon un rapport de l’agence politique d’IRNA à partir du site officiel de la présidence, le Dr Masoud Pezeshkian, cet après-midi du jeudi 15 Khordad (5 juin), lors d’un appel téléphonique avec Chavkat Mirzioïev, président de l’Ouzbékistan, a félicité le gouvernement et le peuple frère ouzbek à l’occasion de la grande fête de l’Aïd al-Adha, en souhaitant santé, honneur et prospérité à ce pays.

Le président iranien a décrit le grand rite spirituel du Hajj abrahamique, durant lequel les musulmans du monde entier, indépendamment de leur race, couleur, ethnie ou religion, se réunissent autour d’un objectif commun, comme une manifestation unique d’unité et de solidarité de la communauté islamique dans le monde actuel.

Dr Pezeshkian a exprimé l’espoir que les effets et bénédictions de ce grand rite divin et de l’Aïd al-Adha rapprochent les cœurs des musulmans, renforcent la fraternité, approfondissent les relations et élargissent les interactions entre les pays islamiques, menant ainsi à plus de paix, de sécurité et de bien-être pour nos peuples.

Le président iranien a également insisté sur la responsabilité collective des pays islamiques envers le peuple opprimé de Gaza, espérant que l’unité et la cohésion de la communauté islamique se traduisent par une voix unifiée condamnant les crimes du régime sioniste et soutenant efficacement le peuple martyr de Gaza.

L’Aïd al-Adha, une opportunité précieuse pour renforcer la paix, la tranquillité et la solidarité au sein de la communauté islamique

Chavkat Mirzioïev, président de l’Ouzbékistan, a également félicité le gouvernement, le peuple et la direction de la République islamique d’Iran pour l’Aïd al-Adha, qualifiant cette grande fête d’occasion précieuse pour renforcer la paix, la tranquillité et la solidarité au sein de la communauté islamique. Il a prié Dieu pour la bénédiction, la prospérité et la sérénité des deux peuples frères d’Iran et d’Ouzbékistan.

Le président ouzbek a souligné l’importance de l’unité de la communauté islamique et confirmé les positions fondamentales du Dr Pezeshkian, souhaitant que Dieu renforce la fraternité, l’unité et la solidarité des peuples musulmans, tout en éloignant le mal et la méchanceté des terres islamiques.

Chavkat Mirzioïev a rappelé que si les pays islamiques coordonnent leurs positions et unissent leurs efforts, ils pourront sans doute atteindre leur noble objectif : soutenir le peuple palestinien opprimé et mettre fin aux crimes du régime sioniste.

Le président ouzbek a chaleureusement remercié la République islamique d’Iran pour son accueil chaleureux du Premier ministre ouzbek lors de sa récente visite, demandant à Dr Pezeshkian de transmettre ses salutations respectueuses au Guide suprême de la RII et de lui adresser ses félicitations pour la grande fête de l’Aïd al-Adha au nom de la présidence ouzbèke.