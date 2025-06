L'Iran et le Turkménistan soulignent la solidarité entre les musulmans

Les deux présidents ont fait ces remarques lors d'une conversation téléphonique jeudi, au cours de laquelle ils se sont félicités mutuellement à l'occasion de l'Aïd al-Adha, la fête islamique du sacrifice.

Le président Pezeshkian a souligné l'importance de l'Aïd en tant que symbole de l'unité, de la fraternité et des liens spirituels entre les nations musulmanes, exprimant l'espoir que cette occasion propice renforcera la solidarité entre les pays islamiques.

Pezeshkian a également salué l'initiative du dirigeant national turkmène d'organiser un séminaire sur la paix, la décrivant comme une approche claire de la promotion de la paix et de l'unité.

Le président iranien a en outre exprimé l'espoir que la solidarité entre les pays islamiques renforcerait la paix et la tranquillité tout en ouvrant la voie pour forcer le régime sioniste à mettre fin à ses crimes brutaux contre le peuple opprimé de Gaza.

Il a également exprimé sa satisfaction quant aux relations croissantes entre l'Iran et le Turkménistan, espérant que les interactions entre Téhéran et Ashgabat continueront à se développer et à s'approfondir jour après jour.

Le président Berdimuhamedow a évoqué les relations historiques et amicales entre l'Iran et le Turkménistan, affirmant que les deux nations ont toujours vécu dans la paix, l'amitié et le bon voisinage.

Il a souligné que les liens entre les deux parties se développent dans les domaines politique, économique et culturel, et s'est dit prêt à développer les relations à différents niveaux.