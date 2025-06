Les présidents iranien et tunisien soulignent la nécessité d’une voix unie du monde musulmane pour condamner les crimes du régime sioniste

Selon le site officiel de la présidence, le Dr Masoud Pezeshkian, président de la République islamique d’Iran, a échangé cet après-midi du jeudi 15 Khordad (5 juin) avec Kaïs Saïed, président de la Tunisie, à l’occasion de la fête de l’Aïd al-Adha, et a présenté ses félicitations au gouvernement et au peuple tunisien. Il a souhaité, pour toute la communauté islamique, honneur, bénédictions et santé.

Le président Pezeshkian a qualifié le grand rituel du Hajj de symbole incomparable de l’unité des musulmans autour de la religion, du Livre sacré et du Prophète de l’Islam (que la paix soit sur lui). Il a ajouté : « Le Hajj est l’incarnation du renoncement aux désirs égoïstes et de la victoire sur les tentations sataniques. Nous espérons que ce rite spirituel rapprochera davantage les cœurs des musulmans et apportera succès, bonheur et paix à la Oumma islamique. »

Évoquant les souffrances du peuple opprimé de Gaza, il a exprimé l’espoir que, grâce à l’unité et à la solidarité des musulmans et à une condamnation unanime des crimes du régime sioniste, la guerre et l’effusion de sang prennent fin rapidement à Gaza, et que sécurité et dignité soient rétablies pour ses habitants.

Al-Qods, symbole d’unité des musulmans

Le président tunisien Kaïs Saïed, en retour, a également félicité le gouvernement et le peuple iraniens pour l’Aïd al-Adha, décrivant cette fête comme un symbole d’unité des musulmans. Il a déclaré : « Que Dieu accorde à tous les musulmans du monde les bienfaits et les bénédictions de cette grande fête. »

Faisant référence aux souffrances du peuple palestinien sans défense, Kaïs Saïed a ajouté : « Nous prions pour que, par les bénédictions de cette fête sacrée, Dieu vienne en aide au peuple opprimé de Gaza. Al-Qods, première Qibla des musulmans, est un point d’unité pour nous tous et demeurera à jamais la capitale éternelle de l’État palestinien. »