Araghchi a réaffirmé que le droit de l’Iran à enrichir de l'uranium

Abbas Araghchi a fait ce commentaire lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision al-Manar au cours de sa récente visite au Liban.

Il a déclaré que l'enrichissement de l'uranium était l'une des plus grandes réalisations des scientifiques iraniens et qu'il était essentiel pour répondre aux besoins médicaux et industriels du pays.

Le haut diplomate a souligné qu'un certain nombre de scientifiques iraniens ont payé de leur vie cette réalisation et que le pays ne l'abandonnera jamais, quelles que soient les pressions.

Il a également adressé un avertissement clair à tout agresseur potentiel, affirmant que toute attaque contre l'Iran aurait des conséquences catastrophiques pour les agresseurs.

Araghchi a mis en avant les capacités de dissuasion de l'Iran, notant que les installations nucléaires du pays sont protégées d'une manière qui rend presque impossible toute frappe décapitante.

Il a souligné que le programme nucléaire iranien est alimenté par l'esprit et l'expertise de son peuple et qu'il ne peut être éliminé par des bombardements.