Espagne 5-4 France – Rapport complet de la demi-finale Ligue des Nations

Espagne 5-4 France – Rapport résumé de la demi-finale Ligue des Nations

Dans un match haletant de la demi-finale de la Ligue des Nations, l’Espagne s’est imposée 5-4 face à la France, décrochant ainsi son billet pour la finale. Cette rencontre spectaculaire, disputée au Mercedes-Benz Arena, a été marquée par une pluie de buts, des erreurs étonnantes et des retournements de situation de dernière minute, la hissant parmi les matchs les plus dramatiques de l’histoire du tournoi.

Première mi-temps : domination totale de l’Espagne

L’Espagne a entamé le match de manière tonitruante, prenant rapidement le contrôle du jeu :

22e minute : Nico Williams, sur une passe d’Oyarzabal, a malencontreusement envoyé le ballon dans son propre but, offrant le premier but à l’Espagne.

25e minute : Mikel Merino a inscrit un deuxième but contre son camp, portant l’avance espagnole à 2-0.

33e minute : Lamine Yamal a reçu un carton jaune, seul point négatif pour l’Espagne en première période.

Deuxième mi-temps : pluie de buts et défenses désorganisées

Le spectacle offensif s’est poursuivi en seconde période, avec une succession de buts des deux côtés :

54e minute : Yamal a inscrit le troisième but espagnol sur penalty.

55e minute : Pedri, d’une frappe précise, a marqué le quatrième but.

59e minute : Mbappé a réduit l’écart pour la France en transformant un penalty.

67e minute : Yamal, bien servi par Pedro Porro, a inscrit le cinquième but espagnol.

Retour tardif de la France

Bien que la France n’ait jamais abandonné en seconde période, sa remontée est arrivée trop tard :

79e minute : Rayan Cherki a réduit l’écart avec une superbe frappe.

84e minute : Vivian, contre son camp, a inscrit un but qui ramenait la France à deux longueurs.

90+3e minute : Kolo Muani a marqué le dernier but français, mais le temps manquait pour égaliser.

Composition des deux équipes

Espagne : Unai Simón, Cucurella, Dean Huijsen, Le Normand, Pedro Porro, Merino, Pedri, Nico Williams, Yamal, Oyarzabal, Zubimendi

: Unai Simón, Cucurella, Dean Huijsen, Le Normand, Pedro Porro, Merino, Pedri, Nico Williams, Yamal, Oyarzabal, Zubimendi France : Mike Maignan, Kalulu, Konaté, Lenglet, Théo Hernandez, Rabiot, Khéphren Thuram, Dembélé, Mbappé, Doué, Cherki

Analyse du match

L’Espagne a brillamment exploité les espaces entre les lignes grâce à la vitesse de Yamal et Nico Williams, déstabilisant à plusieurs reprises la défense française. En face, malgré une possession supérieure et un plus grand nombre de tirs, la France a commis de nombreuses erreurs défensives qui lui ont coûté cher. Yamal, avec un but et une passe décisive, ainsi que Mbappé, auteur d’un penalty transformé et d’une passe décisive, ont été les hommes forts de cette rencontre pleine de rebondissements. L’Espagne accède désormais à la finale de la Ligue des Nations, où elle affrontera le Portugal – une affiche qui promet d’être un autre grand moment du football européen.