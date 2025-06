L’ambassadeur d’Iran souligne la nécessité d’éviter la politisation des actions mondiales visant à réduire les risques de catastrophes

Les mesures restrictives politiques et économiques, en particulier à l'encontre des pays vulnérables aux catastrophes, entravent la préparation et la résilience mondiales. La réduction des risques de catastrophe, tout comme les autres efforts humanitaires, doit rester apolitique et impartiale, a souligné vendredi Bahreini, représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies à Genève.

Bahraini, en soulignant que l’Iran accueille actuellement trois plateformes clés – à savoir le « Centre régional de gestion de l’eau urbaine », le « Centre Asie-Pacifique pour le développement de la gestion de l'information sur les catastrophes », et le « Centre régional de gestion des risques et des catastrophes naturelles pour les pays membres de l’ECO » – a considéré ces initiatives comme un exemple manifeste de la ferme volonté de l’Iran de promouvoir la solidarité et la responsabilité partagée à l’échelle régionale.