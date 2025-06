Les États-Unis cherchent à nier le droit de l’Iran à l’enrichissement nucléaire (Ghalibaf)

Mohammad-Bagher Ghalibaf, ce jeudi 6 juin, lors de la réunion de travail des parlements des BRICS sur le thème « Réformer l’architecture multilatérale pour la paix et la sécurité », qui se tient actuellement à Brasilia, capitale du Brésil, a déclaré dans son discours : Ces jours-ci, nous constatons qu’après deux années de catastrophes humanitaires atroces à Gaza, les États-Unis se sont opposés pour la cinquième fois à la volonté explicite de quatorze membres du Conseil de sécurité réclamant un cessez-le-feu. Une fois de plus, en violant ouvertement toutes les règles du droit international en temps de guerre, ils ont empêché l’arrêt des hostilités. Par leur soutien inconditionnel au régime sioniste, les États-Unis se sont placés aux côtés de ce régime infanticide.

En évoquant les négociations nucléaires entre l’Iran et les États-Unis, Ghalibaf a déclaré : le comportement des États-Unis dans ces pourparlers est non seulement ambivalent et contradictoire, mais aussi dépourvu de sincérité et de transparence. Sous un sourire diplomatique, ils parlent de dialogue, mais en réalité, s’appuyant sur leur pouvoir et leur influence, ils ont prédéterminé le cours des négociations afin d’imposer leur décision injuste au peuple iranien. Ce n’est pas un dialogue, mais un scénario de capitulation.

Les États-Unis s’efforcent de nier le droit naturel et international de l’Iran à l’enrichissement nucléaire, un droit pourtant explicitement reconnu par le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). Au-delà de cela, en exerçant des pressions politiques sur les institutions internationales, notamment l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), ils tentent de faire publier des rapports sélectifs et biaisés, dans le but de manipuler l’opinion publique et d’orienter le processus juridique à leur avantage.

Le président du Parlement iranien a souligné que cette violation flagrante du droit international constitue une nouvelle preuve de l’inefficacité des structures mondiales face à l’unilatéralisme américain. Cependant, le peuple iranien reste fermement debout.

Il a ajouté que tous ces événements aboutissent à une conclusion claire : la réforme de l’architecture mondiale n’est pas une option politique, mais une nécessité stratégique incontournable pour notre survie et notre avenir commun.