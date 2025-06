L’Iran dans une lettre au Conseil de sécurité a rejeté fermement les accusations infondées des États-Unis

Téhéran (IRNA)- Amir Saeid Iravani, ambassadeur et représentant permanent de l’Iran auprès des Nations Unies, a déclaré dans une lettre adressée jeudi (heure locale) à Carolyn Rodrigues-Birkett, présidente en exercice du Conseil de sécurité, et à António Guterres, secrétaire général de l’ONU, que les accusations des États-Unis contre l’Iran étaient sans fondement, et a affirmé : Les États-Unis ont une fois de plus choisi d’entraver l’accomplissement des fonctions du Conseil de sécurité, en formulant des accusations politiques et partiales à l’encontre d’autrui, dans le but de détourner l’opinion publique de la souffrance sans précédent du peuple palestinien.

Le Conseil de sécurité doit assumer ses responsabilités conformément à la Charte des Nations Unies et agir immédiatement pour mettre fin à l’agression brutale du régime sioniste, lever le blocus de Gaza, instaurer un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent, garantir un accès humanitaire large et mettre un terme à la souffrance immense du peuple palestinien. Les approches sélectives, les doubles standards et les considérations politiques ne doivent avoir aucune place face à des crimes aussi étendus, a noté l’ambassadeur et représentant permanent de l’Iran auprès des Nations Unies.