La protestation ferme de l’Iran contre le rapport politisé du Directeur général de l’AIEA

La Mission permanente de la République islamique d’Iran, rejetant les accusations formulées dans le rapport du Directeur général de l’AIEA, a souligné que le programme nucléaire iranien est entièrement transparent et placé sous la supervision de l’Agence. Elle a affirmé qu’il n’existe aucune activité nucléaire non déclarée ou déviante. L’action de l’AIEA consistant à rouvrir des dossiers déjà clos, sous la pression politique de certains États, est en contradiction avec la mission technique et impartiale de cet organisme international.