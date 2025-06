L'Iran condamne les frappes aériennes sionistes sur le Liban

Baghaï a évoqué les attaques répétées de l'entité sioniste contre le Liban sous le silence et l'inaction du Conseil de sécurité, soulignant la responsabilité directe des États-Unis et de la France en tant que garants du cessez-le-feu entre le Liban et l'entité sioniste.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a également souligné que l'entité sioniste ne peut pas poursuivre son anarchie et ses violations flagrantes des principes de la Charte des Nations unies et du droit international sans le feu vert et le soutien des États-Unis.

Il a souligné la responsabilité du Conseil de sécurité des Nations unies dans la lutte contre les violations de la paix et les actes d'agression de l'entité sioniste, appelant le Conseil de sécurité à prendre des mesures concrètes conformément au mandat qui lui est conféré par la Charte des Nations unies.

Baghaï a conclu en disant que la rébellion continue de l'entité sioniste dans la région et son agression et son occupation contre le Liban et d'autres pays islamiques montrent de plus en plus clairement que le seul moyen de préserver l'indépendance et la souveraineté nationale des pays est de renforcer leurs capacités de défense et leur résistance honorable contre l'occupation israélienne.