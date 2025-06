L'Aïd al-Adha est la manifestation la plus sincère de la soumission à Dieu ( Pezeshkian)

Dans son message de jeudi, M. Pezeshkian a adressé ses félicitations aux dirigeants et aux peuples des États musulmans, soulignant que l'Aïd al-Adha représente la manifestation la plus sincère de l'adoration, sert de symbole de sacrifice et de soumission au Tout-Puissant, et marque un jour de fierté pour le prophète Abraham (PBUH) lors de son épreuve divine.

Le président iranien a également exprimé l'espoir que, grâce aux bénédictions de cette occasion propice, une plus grande unité et une plus grande cohésion se développeront parmi les musulmans, et que le monde musulman connaîtra une plus grande fierté.