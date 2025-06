Qalibaf : Les membres des BRICS sont fortement motivés à développer leur coopération économique

Mohammad Bagher Qalibaf, de retour cet après-midi 6 juin (vendredi 16 Khordad 1404) à l’aéroport de Mehrabad à Téhéran, après une tournée en Amérique latine et du Sud (Venezuela, Cuba et Brésil), a fait le bilan de sa visite et déclaré :

« Les BRICS représentent une excellente opportunité pour notre pays, tant dans le cadre des relations bilatérales que multilatérales, aux niveaux régional et international. Nous sommes convaincus que les BRICS et l’Organisation de coopération de Shanghai constituent des espaces puissants et prometteurs pour développer nos relations. »

Il a rappelé que le groupe des BRICS regroupe 49 % de la population mondiale, que 24 % du commerce mondial s’effectue entre ses membres, et que 39 % de l’économie mondiale y est concentrée. Il a aussi souligné que les pays membres sont actifs dans divers domaines, notamment économiques, politiques, sociaux, scientifiques, culturels, sportifs, entre autres. « C’est pourquoi ce voyage a constitué une occasion précieuse pour nous. »

Qalibaf a conclu en soulignant que tous les présidents des parlements des pays membres des BRICS ont exprimé des positions unies face aux politiques unilatérales des États-Unis et affiché une forte motivation pour intensifier leurs collaborations économiques.