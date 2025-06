Accord favorable à l’adhésion de l’Iran à la banque des BRICS

Mme Rousseff a également fait part lors de cette rencontre, ce vendredi 6 juin, de son avis favorable, exprimé dans les instances décisionnelles du groupe BRICS, concernant l’adhésion de la République islamique d’Iran à la Nouvelle Banque de Développement des BRICS.

Lors de cette réunion tenue à Shanghai (Chine), Farzin et Rousseff ont insisté sur le rôle de la Nouvelle Banque de Développement des BRICS dans la promotion des objectifs des pays en développement et des économies émergentes. Ils ont souligné l’importance de la création de la Banque de Développement de Shanghai par les membres de l’Organisation de Coopération de Shanghai, tout en rappelant la place et la participation de l’Iran dans des institutions internationales et régionales telles que le FMI, le Groupe de la Banque mondiale, la Banque islamique de développement et la Banque asiatique de développement des infrastructures.

Le gouverneur de la Banque centrale a, par ailleurs, mis en avant la bonne performance économique de l’Iran ces dernières années, les atouts géographiques, naturels et humains du pays, ainsi que les relations et coopérations solides d’Iran avec les pays fondateurs de la Nouvelle Banque de Développement (Inde, Afrique du Sud, Russie, Brésil et Chine). Il a affirmé la volonté de l’Iran de renforcer et d’intensifier davantage ses relations monétaires et bancaires avec les membres des BRICS dans le cadre de cette institution.