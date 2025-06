Que les bénédictions de l’Aïd al-Adha favoriseront l’extension de la paix et la fin des guerres dans la région (Pezeshkian)

Cheikh Mohammed ben Zayed, président des Émirats arabes unis, a, cet après-midi de vendredi, 6 juin, lors d’un appel téléphonique adressé au Dr Massoud Pezeshkian, présenté ses félicitations à l’occasion de l’Aïd al-Adha au gouvernement et au peuple d’Iran, et a formulé ses vœux de prospérité et de bénédiction pour les deux pays et leurs peuples à l’occasion de cette grande fête de l’islam.

Le président des Émirats, dans cet échange cordial, a exprimé l’espoir que cette fête bénie, grâce aux symboles d’unité qu’elle véhicule, rapproche davantage les musulmans les uns des autres et renforce la solidarité au sein du monde musulman.

Massoud Pezeshkian, en retour, a remercié le président émirati pour ses vœux et ses marques d’amitié, et a également adressé ses félicitations au gouvernement et au peuple des Émirats arabes unis à l’occasion de l’Aïd al-Adha. Il a, à son tour, qualifié cette fête sacrée de reflet lumineux de la solidarité, de l’unité et de l’union des musulmans du monde autour de l’islam, du Coran, du noble Prophète (paix et salut sur lui) et de la Qibla commune.

Le président iranien a aussi souligné la nécessité de renforcer l’unité et la convergence entre les pays islamiques, exprimant le vœu que les bénédictions de cette fête soient un facteur de propagation de la paix, de disparition de la guerre et de l’insécurité dans la région, et de consolidation d’une paix et d’une sécurité durables dans l’ensemble du monde islamique.