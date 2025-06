Les fournisseurs d’armes occidentaux du régime sioniste sont responsables de l’aggravation de l’insécurité dans la région (Téhéran)

Selon le département de politique étrangère de l’IRNA, « Esmaïl Baqaï » a qualifié ces attaques de violation flagrante des principes de la Charte des Nations unies et des normes fondamentales du droit international. Il a ajouté : « Les attaques militaires du régime sioniste contre la Syrie constituent une agression manifeste contre la souveraineté et l’intégrité territoriale syriennes, visant à détruire et affaiblir ce pays islamique, ce qui illustre la nature dangereuse et hors-la-loi de ce régime. »

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a insisté sur la nécessité d’une action de la communauté internationale pour mettre fin à l’occupation par le régime sioniste de parties importantes du territoire syrien. Il a attribué la responsabilité de l’aggravation de l’insécurité dans la région, ainsi que la violation de la paix et de la sécurité internationales due aux agressions de ce régime contre les pays de la région, aux soutiens et fournisseurs d’armes occidentaux, en particulier aux États-Unis.