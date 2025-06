Accent mis sur l’approfondissement des relations bilatérales, le renforcement des liens historiques et des intérêts communs entre l’Iran et l’Arménie

Selon le site officiel de la présidence iranienne, Nikol Pachinian, Premier ministre de la République d’Arménie, a téléphoné ce vendredi après-midi au Dr Massoud Pezeshkian pour adresser ses félicitations à l’occasion de l’Aïd al-Adha au gouvernement et au peuple iraniens, ainsi qu’au Guide suprême de la Révolution islamique. Il a souhaité santé, paix et progrès croissant aux deux pays et à leurs peuples.

Lors de cet appel, le Premier ministre arménien a mis en avant le niveau très satisfaisant des relations entre la République islamique d’Iran et l’Arménie, déclarant :

« Nous attendons avec impatience votre visite à Erevan afin d’avoir l’occasion d’échanger directement sur la réalisation de nos objectifs communs et la promotion des intérêts des deux nations. »

Le Président iranien, en remerciant le Premier ministre pour ses vœux chaleureux, a quant à lui souligné les liens historiques, culturels et amicaux entre les deux peuples, insistant sur l’importance de relations profondes et durables entre l’Iran et l’Arménie.

Dr Pezeshkian a également évoqué la place particulière de l’Arménie dans la politique étrangère de l’Iran, affirmant : « Il ne fait aucun doute que les relations entre nos deux pays resteront solides et ne cesseront de se renforcer grâce à une volonté mutuelle. Nous sommes impatients de nous rendre en Arménie, et les préparatifs nécessaires pour cette visite sont en cours. »