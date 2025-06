Il est impossible de violer la fatwa du Guide de la Révolution sur l'interdiction des armes nucléaires (Araghchi)

Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araqchi, a été interviewé par la chaîne Nile News lors de sa récente visite en Égypte.

*La coopération entre Téhéran et Le Caire contribue à la stabilité de la région

Il a déclaré : La République islamique d'Iran et l'Égypte sont deux pays importants et influents dans la région de l'Asie occidentale. Leur coopération sur diverses questions régionales contribuera à consolider la stabilité dans la région et à réduire les tensions, en particulier dans les circonstances délicates actuelles et les crises successives dans la région.

« Il ne fait aucun doute que les relations bilatérales entre les deux pays et leur participation au niveau régional sont très importantes. Cette participation est également importante au niveau international ; notre coopération dans le domaine du désarmement et d'autres questions mondiales est également très importante. La consultation dans ces domaines est très utile et importante.

*L'Iran comprend les préoccupations de l'Egypte concernant la situation en mer Rouge

Araqchi a déclaré: Parmi les questions importantes entre les deux pays, il ne fait aucun doute que la situation actuelle à Gaza a été l'un des sujets les plus importants dont nous avons discuté ; la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et permanent, ainsi que l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Il a poursuivi en disant : « Nous avons également discuté en détail des négociations indirectes : Nous avons également discuté en détail des négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis. J'ai expliqué à mon frère M. Badr Abdel-Atti les derniers développements liés à ces négociations, les objectifs de la République islamique d'Iran dans ces négociations, ainsi que les progrès et les développements réalisés au cours de ces négociations.

Il a poursuivi : En ce qui concerne les questions bilatérales, je pense que nous avons eu des discussions importantes, notamment sur la promotion du commerce, de la coopération économique et du développement du tourisme entre les deux pays.

Plus important encore, nous avons parlé de l'ouverture de réunions de dialogue politique au niveau des vice-ministres des affaires étrangères des deux pays. vice-ministres des affaires étrangères des deux pays. Il a ajouté : « Je pense que cette visite a été couronnée de succès : Je pense que cette visite a été un succès. En ce qui concerne Gaza, je voudrais souligner clairement que la République islamique d'Iran soutient pleinement les efforts de l'Égypte pour stabiliser le cessez-le-feu et envoyer de l'aide humanitaire à Gaza, et bien sûr, si cet accord est mis en œuvre, nous soutiendrons sans aucun doute tout cessez-le-feu soutenu par la population de Gaza.

*Le régime sioniste est à l'origine de tous les problèmes de la région.

Sur la question de la sécurité en mer Rouge, peut-on dire que l'Iran et l'Égypte entreprennent une série d'actions conjointes pour établir la sécurité dans la région de la mer Rouge ? Il a déclaré : « Ce qui se passe en mer Rouge est en fait le soutien du peuple yéménite au peuple de Gaza :

Ce qui se passe en mer Rouge est en fait le soutien du peuple yéménite au peuple de Gaza. D'après les informations dont nous disposons, les navires qui ont été pris pour cible en mer Rouge appartiennent à l'entité sioniste ou s'y rendent. Pour autant que nous le sachions, la navigation dans cette région a connu quelques problèmes ces derniers temps et plusieurs pays, dont l'Égypte, ont été affectés. Toutefois, nous espérons qu'avec la mise en œuvre du cessez-le-feu à Gaza, nous assisterons également à un cessez-le-feu en mer Rouge.

« Actuellement, un cessez-le-feu a été conclu entre Ansar Allah et les États-Unis, et nous avons constaté une plus grande stabilité dans cette région. Il ne fait aucun doute que l'entité sioniste est à l'origine de tous les problèmes de la région ; ce qui se passe en mer Rouge est l'un des résultats des crimes commis par cette entité contre le peuple palestinien.

*L'Iran soutient les efforts du gouvernement égyptien pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza

En réponse à une question sur la nature des actions coordonnées et conjointes entre l'Iran et l'Égypte sur l'importance d'arrêter la guerre, de stabiliser le cessez-le-feu et de faciliter l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, qui est confrontée à une grave crise humanitaire, il a déclaré : « Nous soutenons les efforts des gouvernements de l'Égypte et du Qatar pour parvenir à un cessez-le-feu :

Nous soutenons les efforts des gouvernements égyptien et qatari pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza. Bien entendu, nous nous déclarons tout à fait prêts à coopérer pour que ces efforts soient couronnés de succès. Il ne fait aucun doute que ces efforts seront couronnés de succès lorsque le peuple palestinien et la population de Gaza seront d'accord.

Il a ajouté : Au cours de mes rencontres, j'ai souligné que la République islamique d'Iran soutenait tous les efforts déployés dans ce sens.

La République islamique d'Iran est prête à mettre fin à cette guerre de manière juste et conforme aux intérêts du peuple palestinien de Gaza, et nous sommes prêts à coopérer avec tous les pays pour atteindre cet objectif.

*Renforcer la confiance entre l'Iran et les pays voisins

En ce qui concerne les relations de l'Iran avec les pays arabes en général, comment l'Iran évolue-t-il dans cette direction ? Quels sont les principes et les fondements sur lesquels il s'appuie pour développer ses relations et parvenir à la stabilité dans la région ?

Il a déclaré : « Nous considérons les pays arabes comme nos amis : Nous considérons les pays arabes comme nos amis et voisins, et plus important encore, nous les considérons comme des pays musulmans et frères. La politique étrangère du 14e gouvernement (actuel) de la République islamique d'Iran est fondée sur le bon voisinage et le renforcement des relations avec les pays voisins et régionaux.

Il a poursuivi : À mon avis, les relations existantes entre l'Iran et l'Égypte, même en l'absence de relations diplomatiques formelles, sont plus larges et meilleures que beaucoup de nos relations avec les pays avec lesquels nous avons des relations diplomatiques.