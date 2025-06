Araghchi insiste sur la relance des relations entre l'Iran et l'Égypte

Dans une interview accordée à une chaîne d'information arabophone de la région, le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné : Les rapports actuels entre l'Iran et l'Égypte, malgré l'absence de relations diplomatiques officielles, sont plus considérables que nos relations avec les Etats avec lesquels nous entretenons des relations diplomatiques.

Téhéran et Le Caire œuvrent à un développement des relations bilatérales en vue d’un rapprochement.

Ces derniers mois, responsables iraniens et égyptiens ont augmenté les contacts, notamment entre ministres des Affaires étrangères.

Les présidents iranien et égyptien ont insisté, lors d’un appel téléphonique, ce jeudi, à l’occasion de l’Aïd al-Adha, sur la nécessité de renforcer l’unité de la Oumma islamique et de développer les relations entre Téhéran et Le Caire.