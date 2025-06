Chef de la Commission de sécurité nationale du parlement iranien : Le principe de l’enrichissement de l’uranium n’est pas négociable

IRNA - Le chef de la Commission de sécurité nationale et de politique étrangère de l’Assemblée islamique d’Iran : « Nous ne négocions pas sur le principe de l’industrie nucléaire et de l’enrichissement de l’uranium. Le maintien et le développement de la technologie nucléaire figurent sans aucun doute parmi les objectifs les plus importants du pays et du système, et ne sont en aucun cas négociables. »

Ebrahim Azizi, évoquant les déclarations du Guide suprême sur les questions nucléaires et la nécessité de préserver le cycle du combustible nucléaire dans le pays, a déclaré : « Le Guide suprême a récemment tenu des propos importants et significatifs sur l’industrie nucléaire de la République islamique d’Iran, ce qui constitue bien sûr l’une des positions claires, transparentes et décisives de la République islamique d’Iran. Nous avons d’ailleurs annoncé à plusieurs reprises concernant l’industrie nucléaire que nous ne mettrons pas le principe de l’industrie nucléaire et de l’enrichissement à la table des négociations. »