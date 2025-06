Le caractère pacifique du nucléaire iranien attesté par l'absence de preuve de détournement militaire

L'Iran a publié sa note sur le rapport du Directeur général au Conseil des gouverneurs de l'AIEA intitulé « Accord de garanties TNP avec la République islamique d'Iran ».

La note explicative de l'Iran stipule :

« L'Iran continue de coopérer avec l'AIEA sur les questions liées à la mise en œuvre systématique des garanties, et l'AIEA mène des vérifications approfondies en Iran, proportionnées au cycle du combustible nucléaire et aux activités de l'Iran.»

« Les évaluations de l'AIEA se fondent uniquement sur des sources vérifiées, crédibles et non controversées. Se fier à des informations non vérifiées provenant de sources ouvertes ou à des informations fournies au Secrétariat par des tiers est incompatible avec les principes d'objectivité, d'impartialité et de professionnalisme qui sous-tendent la mission de l'Agence Internationale de l’Energie Atomique. »