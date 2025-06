Rencontre entre le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan et le président iranien

Il a tenu ces déclarations à l'occasion d'une rencontre ce samedi 7 juin à Téhéran avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, Murat Nurtleu.

Le président de la RII, en soulignant les points communs culturels, historiques et les visions partagées entre l’Iran et le Kazakhstan, a indiqué : Nous sommes prêts à étendre nos relations avec le Kazakhstan dans tous les domaines. L’avenir des relations bilatérales dépend d’une détermination commune à bâtir un avenir lumineux fondé sur la paix, la sécurité et la prospérité pour la région et le monde.

Pour sa part, M.Murat Nurtleu a déclaré: "Nous avons une volonté ferme de renforcer les relations avec l’Iran dans les dimensions politique, économique et régionale".