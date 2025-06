L'Iran obtient des documents israéliens sensibles; un coup dur aux services de renseignement du régime sioniste

Téhéran (IRNA)-L'Iran a obtenu une mine de renseignements et de documents stratégiques et sensibles sur les activités nucléaires d'Israël, notamment de ses centrales et installations nucléaires.

D'après les informations communiquées par les services de renseignement iraniens, le volume conséquent de documents et la nécessité de garantir leur acheminement sécurisé vers le territoire national ont conduit à une opération de dissimulation médiatique, dont l'objectif était d'assurer leur arrivée en toute confidentialité dans les lieux sécurisés désignés. L'abondance de documents est telle que leur simple examen et le visionnage d'images et de vidéos ont pris un temps considérable. Cette opération porte un coup dur à Israël, révélant une défaillance majeure des services de renseignement dans la protection d'informations hautement sensibles. Elle souligne également l'opacité du régime d'Occupation concernant ses activités nucléaires, suscitant de nouvelles inquiétudes quant à la transparence et à la responsabilité sur la scène internationale.