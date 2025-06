Entretien téléphonique entre les ministres des A.E. de la RII et de l’Égypte

Le ministre des Affaires étrangères iranien s’est récemment rendu, au Caire pour rencontrer des responsables égyptiens. Araghchi a rencontré Abdel Fattah al-Sissi, président de l’Égypte, ainsi que Badr Abdelatty, son homologue égyptien, et d’autres hauts responsables. Ils ont discuté des relations bilatérales ainsi que des développements régionaux et internationaux en cours. Il a jugé utiles les échanges et rencontres entre les autorités des deux pays ces derniers mois, et a estimé que les relations dans divers domaines — notamment politique, commercial et touristique — progressaient favorablement.