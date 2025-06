Les ministres des A.E. iranien et pakistanais soulignent la nécessité de l'unité du monde musulman

Téhéran (IRNA)-Mohammad Ishaq Dar, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan, a félicité par téléphone Seyyed Abbas Araqchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, à l’occasion de l’Aïd al-Adha, la grande fête musulmane, et a souhaité succès et prospérité au gouvernement et au peuple iranien.

Lors de cet échange, les ministres des Affaires étrangères de l’Iran et du Pakistan ont discuté des derniers développements régionaux et internationaux, notamment des récentes agressions du régime sioniste contre le Liban et la Syrie, insistant sur la nécessité de l’unité de la communauté islamique et le bien-être des musulmans dans le monde.