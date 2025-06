Les liens entre l'Iran et l'Algérie se renforcent dans un esprit d'amitié (Pezeshkian)

Lors d'une conversation téléphonique avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, lundi, M. Pezeshkian a exprimé son optimisme quant à l'avenir des relations entre les deux pays. Il a également suggéré qu'une rencontre en personne pourrait faciliter le développement de stratégies efficaces pour renforcer leurs relations mutuelles.

Outre l'examen des relations bilatérales, le président Pezeshkian a adressé ses sincères félicitations aux dirigeants et au peuple algériens à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, qui marque la fin du ramadan.

Il a souligné l'importance de l'unité des nations musulmanes pour adopter une position plus résolue face aux adversaires et pour soutenir les communautés opprimées, en particulier celles de Gaza.

En réponse, le président Tebboune a transmis ses félicitations au gouvernement et au peuple iraniens à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. Il a exprimé l'espoir que les valeurs et les intérêts partagés entre l'Iran et l'Algérie conduisent au renforcement de leurs relations bilatérales.

M. Tebboune a également fait part de son désir de rencontrer le président Pezeshkian afin d'explorer les moyens d'accélérer l'expansion de leur partenariat.