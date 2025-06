L'Iran soutient une paix durable entre le Pakistan et l'Inde (Pezeshkian)

Lors d'un appel téléphonique avec le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif samedi, au cours duquel les deux dirigeants ont échangé leurs vœux à l'occasion de l'Aïd al-Adha, la fête islamique du sacrifice, le président Pezeshkian a souligné que la politique iranienne, fondée sur des principes, est axée sur la promotion de la désescalade et de la paix dans le monde, en particulier dans le monde islamique.

Il a salué l'invitation du premier ministre Sharif à se rendre à Islamabad, indiquant qu'il chargerait son administration d'explorer les possibilités de renforcer la coopération.

En réponse, le premier ministre Sharif a exprimé sa gratitude pour l'hospitalité de l'Iran lors de sa récente visite à Téhéran, soulignant les discussions productives qui ont eu lieu sur la défense, la sécurité, les questions économiques et d'autres secteurs.

Le premier ministre a proposé qu'une délégation iranienne se rende au Pakistan pour étudier les moyens de renforcer les liens bilatéraux avant le futur voyage du président Pezeshkian dans le pays voisin.

Il a salué la position de l'Iran sur les tensions entre le Pakistan et l'Inde, réaffirmant l'engagement d'Islamabad à dialoguer avec New Delhi pour parvenir à la paix, et s'est félicité du rôle potentiel de l'Iran en tant que médiateur dans ce contexte.