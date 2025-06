La prochaine étape d’Elon Musk : se rapprocher des démocrates ou créer un troisième parti ?

Selon ce centre de recherche américain, il est désormais impossible que Musk et Trump trouvent un compromis. Le mouvement ambitieux de Musk — qui a attaqué « le grand et magnifique projet de loi de Trump » pour s’emparer de la base de soutien du mouvement « Rendre sa grandeur à l’Amérique » (MAGA) — s’est transformé en une lutte politique directe entre ces deux milliardaires (Trump est classé 691e dans la liste Forbes avec environ 5,4 milliards de dollars, Musk est premier avec près de 400 milliards de dollars).

Le rapport souligne que les critiques de Musk envers ce projet de loi sont tout à fait justifiées. Ce projet est réellement désastreux. Le Bureau du budget du Congrès estime que ce projet de loi ajoutera 2,4 billions de dollars au déficit fédéral durant la prochaine décennie — et ce chiffre pourrait être conservateur. … Mais tôt ou tard, le déficit devient un problème sérieux. Actuellement, les États-Unis dépensent plus pour payer les intérêts de leur dette que pour le budget du Pentagone.

National Interest considère que ce projet de loi est seulement la cause apparente de cette inimitié et affirme que le combat entre Musk et Trump est un duel au corps à corps. Musk, comme il l’a mentionné dans un tweet sur le réseau X, a environ 40 ans devant lui pour continuer à vivre et à influencer. En revanche, Trump n’a que quelques années — en supposant qu’il respecte la Constitution et ne se présente pas pour un troisième mandat.

Pourtant, Trump a survécu jusqu’ici à des obstacles et crises bien pires que Musk ; de deux procès en destitution à une tentative d’assassinat, en passant par une série d’inculpations et de condamnations pénales.

Ce centre de recherche juge peu probable un cessez-le-feu entre Musk et Trump, surtout après les dernières attaques de Musk, où il a appelé à la destitution de Trump et fait allusion aux dossiers de Jeffrey Epstein, qui pourraient contenir des informations compromettantes sur Trump.

Le rapport indique que pour l’instant, Musk envisage la possibilité de créer un troisième parti politique. Cette démarche profiterait à Musk mais nuirait au Parti républicain, et ce juste avant les élections de mi-mandat. Musk n’exagère peut-être pas en affirmant que son financement a aidé les républicains à remporter les élections de 2024. 100 millions de dollars supplémentaires pour les élections de mi-mandat de 2026 ne seraient pas insignifiants. Mais s’il soutient un troisième parti, il conservera sa place au centre de la scène politique — en tant que personnage perturbateur et déstabilisateur des équilibres traditionnels.

Selon ce rapport analytique, une autre possibilité serait que Musk retourne vers les démocrates. Dans ce sens, Ro Khanna, représentant du Congrès de Californie, a suggéré que ses collègues de parti dialoguent avec Musk et finissent par le convaincre que le Parti démocrate est plus aligné avec ses valeurs. La troisième option serait que Musk se retire de la politique et se concentre sur son entreprise Tesla, qui est en déclin.