Forte condamnation de l'ONU pour l'interdiction d'entrée des journalistes à Gaza par Israël

Selon un rapport d'IRNA citant l'agence Anadolu, Philippe Lazzarini, le Commissaire général de l'UNRWA, a publié une déclaration officielle ce samedi 7 juin dans laquelle il a déclaré : "C'est une action sans précédent dans l'histoire moderne. C'est une interdiction de la vérité. Une interdiction de rapporter les faits. C'est une formule parfaite pour alimenter la désinformation."

Il a souligné l'importance du journalisme indépendant et du soutien aux journalistes locaux, ajoutant : "Les journalistes doivent pouvoir rapporter de Gaza de manière indépendante et soutenir leurs collègues palestiniens qui, à un prix très élevé, accomplissent un travail héroïque."

Lazzarini a également rappelé : "Près de 200 journalistes ont été tués depuis le début de la guerre. L'interdiction d'entrée des médias internationaux doit être levée."

Dans une autre partie de la déclaration, l'UNRWA a de nouveau demandé la coopération de l'État israélien concernant les accusations portées contre l'agence, et a insisté sur le fait que, malgré de nombreuses demandes, aucune preuve crédible n'a été fournie.

La déclaration précise : "L'UNRWA a plusieurs fois demandé à Israël de coopérer et de fournir des preuves concernant les graves accusations portées contre cette agence. Mais après 20 mois, aucune réponse n'a été reçue, et le gouvernement israélien n'a présenté aucun document suffisant."

Selon IRNA, l'armée israélienne a continué aujourd'hui, samedi, à commettre des massacres dans la bande de Gaza, menant des attaques sévères contre les tentes de réfugiés et les personnes cherchant de l'aide humanitaire. Des sources hospitalières ont fait état ce matin de la mort de 12 personnes et de plus de 50 blessés lors du bombardement des tentes de réfugiés à l'ouest de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.