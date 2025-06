Ukraine : La main du Mossad dans l'attaque contre les aéroports russes ?

Raï Al-Yawm ajoute : "Ce qui est particulièrement frappant, c'est la ressemblance saisissante entre cette opération et les attaques israéliennes contre les installations à Ispahan en Iran". Des experts militaires estiment que ce niveau de précision et de complexité suggère un rôle possible des services de renseignement, tels que le Mossad. Le silence anormal des autorités israéliennes à propos de cette attaque renforce cette hypothèse.

Le journal poursuit en mentionnant : "Bien que l'Ukraine ait revendiqué la responsabilité, de nombreux experts estiment que Kiev n'aurait pas été capable d'exécuter une opération aussi complexe de manière autonome". Cet événement pourrait être un signe de l'expansion de la guerre par procuration dans la région et de l'entrée de nouveaux acteurs sur le champ de bataille.