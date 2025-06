Les États-Unis ne doivent pas poursuivre les idées échouées de Netanyahou s’ils souhaitent parvenir à un accord avec l’Iran (Qalibaf)

Mohammad Bagir Qalibaf, a déclaré dimanche, que dans le plan proposé par les États-Unis, il n’est même pas fait mention de la levée des sanctions, ce qui montre clairement que le comportement des États-Unis dans les négociations nucléaires indirectes est contradictoire et dépourvu de sincérité.

D’un côté, les États-Unis affichent un sourire et parlent d’ouvertures économiques pour l’Iran, mais en réalité, non seulement ils cherchent à nous priver de notre droit international à l’enrichissement, mais encore, dans une posture arrogante, ils ne font même pas la promesse de lever les sanctions. Il est évident qu’aucune logique rationnelle n’acceptera un tel accord unilatéral et imposé, a-t-il ajouté.

Le président américain, enfermé dans ses illusions, ferait mieux de comprendre que s’il cherche réellement un accord, il doit changer d’approche, cesser sa collaboration avec le régime sioniste et renoncer aux idées échouées de Netanyahou, insiste le président du Majlis.

Il a souligné : « Nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises et nous le réaffirmons une fois de plus : en résolvant les problèmes de subsistance et économiques du peuple, et en nous appuyant sur nos capacités internes, nous devons contraindre le gouvernement arrogant des États-Unis à accepter la levée des sanctions dans le cadre d’un accord gagnant-gagnant. »