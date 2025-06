Allemagne - France : match pour le classement en Ligue des Nations 2025

Allemagne - France : tout savoir sur le match pour la troisième place de la Ligue des Nations

Dans le cadre des phases finales très disputées de la Ligue des Nations 2025, l'équipe nationale allemande affrontera la France le 8 juin à 15h (heure locale) au Mercedes-Benz Arena. Une rencontre marquée par l'histoire des confrontations entre les deux nations, les absents de marque, et les statistiques actuelles qui lui confèrent une importance particulière.

Ce qu’il faut savoir sur ce match :

Allemagne :

Le rêve d’atteindre la finale s’est envolé pour les Allemands à Munich. Malgré un but de Florian Wirtz à la 48e minute, une superbe frappe de Cristiano Ronaldo puis un but splendide de Francisco Conceição ont renversé le match en faveur du Portugal. Julian Nagelsmann a qualifié cette prestation comme l'une des plus faibles de ses 18 derniers mois à la tête de l’équipe, et il cherche maintenant à se rattraper avec une performance plus solide et plus affirmée face à la France. D’autant plus que l’Allemagne n’a remporté aucun de ses quatre derniers matchs officiels contre les Bleus.

France :

Les hommes de Didier Deschamps ont failli réaliser le plus grand retournement de situation du tournoi. Menés 4-0 par l’Espagne, ils ont réussi à revenir à 4-4, avant de s’incliner finalement 5-4. Concernant le match contre l’Allemagne, Deschamps a déclaré : « C’est un match différent. L’Allemagne et nous apporterons des changements, mais notre objectif reste la récupération et la victoire. »

Statistiques et performances des deux équipes :

L’Allemagne affiche un meilleur parcours avec 5 victoires, 3 matchs nuls et une seule défaite, contre 5 victoires, 1 nul et 3 défaites pour la France. Les Allemands ont marqué en moyenne 2,67 buts par match, tandis que les Français en ont inscrit 2 par rencontre.

Compositions probables :

Allemagne :

Ter Stegen ; Kimmich, Tah, Koch, Anton ; Goretzka, Groß ; Sané, Wirtz, Mittelstädt ; Füllkrug Nagelsmann pourrait ne pas effectuer beaucoup de changements, mais il est probable que Füllkrug remplace Beier en pointe pour apporter un souffle nouveau à l’équipe.

France :

Maignan ; Gusto, Konaté, Lucas Hernandez, Théo Hernandez ; Guendouzi, Rabiot ; Eliesse, Cherki, Kolo Muani ; Mbappé Cherki, très influent lors du dernier match, a de fortes chances de débuter. Gusto, performant sur le flanc droit, a également convaincu Deschamps.

État des joueurs :

L’Allemagne devra composer sans plusieurs de ses éléments clés, blessés : Rüdiger, Musiala, Schlotterbeck, Henrichs et Beier seront absents. La France est dans une situation comparable, avec les forfaits de Camavinga, Ferland Mendy et Saliba, également blessés.

Confrontations précédentes :

Lors des 5 dernières rencontres entre ces deux géants du football européen, chaque équipe compte 2 victoires et 1 match nul. Leur dernier affrontement remonte à avril dernier, où l’Allemagne s’est imposée 2-0 face à la France.

Joueurs en forme :

Côté buteurs, Florian Wirtz, Kleindienst (Allemagne) et Kolo Muani (France) sont en tête avec 4 buts chacun. Joshua Kimmich est le meilleur passeur du tournoi avec 6 passes décisives. Wirtz et Kimmich brillent également avec 8 points combinés (buts + passes décisives).

Déclarations des entraîneurs :

Julian Nagelsmann (Allemagne) :

«Il y aura des changements, mais rien n’est encore totalement décidé. Notre système contre le Portugal et l’Italie était similaire, mais face à la France, nous devons presser plus haut. Même dans leurs équipes U21, les Français ont des joueurs de très haut niveau. Bien qu’ils aient quelques lacunes à certains postes, leur effectif reste de grande qualité. Ce sera un match difficile, mais nous les avons battus en mars, et nous voulons reproduire ce résultat.»

Didier Deschamps (France) :

«Nos joueurs ont un énorme potentiel. J’ai toujours aimé utiliser des profils offensifs, et contre l’Espagne, nous avons réussi à marquer 4 buts. Mais nous en avons aussi encaissé 5, ce qui signifie que nous devons mieux équilibrer l’équipe. Avoir autant de joueurs offensifs est une vraie richesse.»

Au-delà d’un simple match pour la troisième place d’un tournoi majeur, cette rencontre représente une belle opportunité pour les deux sélections de clôturer leur saison internationale sur une bonne note. Reste à voir quel entraîneur alignera la meilleure composition et qui réussira à s’emparer de la médaille de bronze.