La finale de l’UEFA Nations League 2025 : Portugal – Espagne, quand et où ?

La finale de la Ligue des Nations 2025 se tiendra le dimanche 8 juin à 21h00 au stade Allianz Arena en Allemagne. Lors de ce match décisif, les équipes du Portugal et de l’Espagne s’affronteront.

Comment Portugal et Espagne ont atteint la finale Ligue des Nations 2024/25 ?

Le Portugal et l’Espagne se retrouveront en finale de la Ligue des Nations 2024/25 au stade Allianz Arena en Allemagne, après avoir franchi les demi-finales. Le Portugal, champion en 2019, et l’Espagne, titrée en 2023, cherchent toutes deux à devenir la première équipe à remporter ce trophée à deux reprises.

Programme de la phase finale de la Ligue des Nations :

Demi-finales :

Mercredi 4 juin : Allemagne 1 - 2 Portugal

Jeudi 5 juin : Espagne 5 - 4 France

Match pour la 3e place :

Dimanche 8 juin : Allemagne - France

Finale :

Dimanche 8 juin : Portugal - Espagne

Performance des deux équipes en Ligue des Nations 2025 :

Les deux équipes comptent chacune 6 victoires cette saison. Le Portugal a enregistré 2 matchs nuls et 1 défaite, tandis que l’Espagne reste invaincue avec 3 matchs nuls. La moyenne de buts marqués par match est de 2,22 pour le Portugal et de 2,56 pour l’Espagne. Le Portugal a réalisé 1 clean sheet, contre 3 pour l’Espagne.

Performance Portugal Espagne Victoires 6 6 Matchs nuls 2 3 Défaites 1 0 Moyenne de buts marqués 2,22 2,56 Moyenne de buts encaissés 1,00 1,44 Clean sheets 1 3

État des joueurs :

Le Portugal sera privé de joueurs tels que Ricardo Silva Velho et Tiago Santos, tous deux victimes de blessures au genou. L’Espagne devra faire sans Daniel Ramos, Carvajal et Ivo Pérez, également blessés.

Confrontations récentes :

Lors des 5 dernières rencontres directes, l’Espagne a remporté 4 victoires et enregistré 1 match nul. Leur dernier affrontement officiel remonte à la Ligue des Nations en 2022 , où l’Espagne a battu le Portugal 1-0.

Date Match Résultat Type de match 26 septembre 2022 Portugal 0 - 1 Espagne Défaite du Portugal Ligue des Nations (A) 2 juin 2022 Espagne 1 - 1 Portugal Match nul Ligue des Nations (A) 4 juin 2021 Espagne 0 - 0 Portugal Match nul Match amical 7 octobre 2020 Portugal 0 - 0 Espagne Match nul Match amical 15 juin 2018 Portugal 3 - 3 Espagne Match nul Coupe du Monde

Statistiques des joueurs :

Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur du Portugal avec 7 buts, tandis que Mikel Oyarzabal et Lamine Yamal ont chacun marqué 3 buts pour l’Espagne. Nuno Mendes, avec 5 passes décisives pour le Portugal, et Nico Williams, avec 4 passes décisives pour l’Espagne, sont les meilleurs passeurs de leurs équipes respectives. Ronaldo totalise 8 contributions (buts + passes décisives).

Catégorie Joueur Équipe Nombre Meilleurs buteurs Cristiano Ronaldo Portugal 7 Mikel Oyarzabal Espagne 3 Lamine Yamal Espagne 3 Meilleurs passeurs Nuno Mendes Portugal 5 Nico Williams Espagne 4 Vitinha Portugal 3 Buts + passes Cristiano Ronaldo Portugal 8 décisives Nico Williams Espagne 6 Mikel Oyarzabal Espagne 5

Portugal

Le Portugal brille à nouveau avec sa première victoire contre l’Allemagne depuis l’Euro 2000, ce qui a renforcé la confiance de l’équipe. Sous la direction de Roberto Martínez, l’équipe a remporté ses trois premiers matchs de la Ligue, puis, avec cinq buts en seconde mi-temps contre la Pologne le 5 juin, s’est qualifiée pour la phase à élimination directe. Lors d’un match crucial contre le Danemark, ils ont remporté la victoire après prolongation. Cristiano Ronaldo a marqué pour la première fois dans sa carrière internationale le but décisif en demi-finale contre l’Allemagne.

Entraîneur :

Roberto Martínez, qui a connu une phase de qualifications réussie pour l’Euro 2024, a introduit de nouvelles tactiques pour mieux exploiter les talents de son équipe.

Style de jeu :

Martínez fait preuve d’une grande flexibilité tactique et utilise généralement un système en 4-3-3. Selon les attaquants disponibles, il ajuste la composition de l’équipe, alternant entre des options comme Raphaël Lau, Pedro Neto et Francisco Conceição sur les ailes, avec Cristiano Ronaldo en pointe.

Joueur clé :

Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United, est le moteur du Portugal. En tant que milieu de terrain libre, il a une excellente connexion avec Bernardo Silva et est capable de changer le cours du jeu.

Joueur remarquable :

Vitinha, milieu créatif du Paris Saint-Germain, contrôle le rythme du jeu et est l’une des pierres angulaires de l’équipe.

Espagne

L’Espagne a montré sa puissance avec une victoire 4-1 contre la Suisse lors du deuxième jour de la Ligue, terminant la phase de groupes avec 16 points et la meilleure défense, prouvant ainsi une équipe solide et cohérente. Après un match difficile contre les Pays-Bas en phase à élimination directe remporté aux tirs au but, elle a battu la France 5-4 en demi-finale.

Entraîneur :

Luis de la Fuente, fort d’une expérience réussie en Liga et avec les équipes jeunes espagnoles, a construit une équipe au style combiné, moderne et à haute pression.

Style de jeu :

Un mélange de possession de balle et de pressing intense, avec un jeu rapide et des prises de décision rapides des joueurs, caractérise le style espagnol.

Joueur clé :

Lamine Yamal, 17 ans, est l’un des joueurs les plus excitants et influents du moment, jouant un rôle central dans le succès de l’équipe.

Joueur remarquable :

Isco, revenu en équipe nationale après six ans d’absence, brille avec le Real Betis et suscite beaucoup d’espoir pour le titre.

Fait intéressant :

Ronaldo est le seul joueur de plus de 40 ans à avoir marqué en Ligue des Nations, trouvant le chemin des filets lors des phases finales contre le Danemark et l’Allemagne. L’Espagne reste invaincue lors de ses 10 derniers matchs à l’extérieur en Ligue des Nations.