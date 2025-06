Iran : un trésor d’informations stratégiques et opérationnelles capturé chez Israël

Selon Khatib, ces documents – qualifiés de « trésor d’informations opérationnelles et stratégiques » – ont été transférés à l’intérieur du pays grâce à ce qu’il appelle « la grâce divine » et les efforts coordonnés des « soldats anonymes de l’Imam Mahdi ». Il a affirmé que l'ampleur des documents récupérés dépasse largement ce que le terme « milliers » peut représenter. « C’est un événement très important. Ce que nous avons obtenu est bien plus vaste, précieux et stratégique que ce que la simple expression 'des milliers de documents' pourrait décrire », a-t-il souligné.

Le ministre a précisé que ces informations ne se limitent pas aux sujets nucléaires. En plus des documents nucléaires « complets », des éléments relatifs aux relations d’Israël avec les États-Unis, l’Europe et d’autres pays y figurent également, tout comme des données susceptibles de renforcer les capacités offensives de l’Iran.

Khatib a insisté sur le caractère hautement confidentiel de l’opération, notamment en ce qui concerne les méthodes de transfert des documents. « Les documents sont importants, mais leurs modes de transfert le sont tout autant. Ces méthodes resteront protégées et ne seront pas rendues publiques, tout comme nous avons attendu que les documents soient transférés en toute sécurité avant d’annoncer l’opération », a-t-il déclaré.

Quant à une éventuelle publication de ces documents, le ministre a précisé qu’ils ne seront pas rendus publics immédiatement, mais a laissé entendre qu’ils pourraient l’être dans un avenir proche.

Enfin, il a donné quelques détails sur la nature de l’opération elle-même, soulignant qu'elle avait commencé par une phase d’infiltration, suivie par le recrutement de sources, et un accès élargi à des données sensibles. Cette stratégie, selon lui, a permis d’aboutir à une percée majeure dans le renseignement iranien.