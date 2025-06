Perturbation du système de navigation du navire Madleen

Selon un rapport de l'IRNA, le navire Madleen – actuellement identifié comme faisant partie de la Flottille de la liberté – a connu un dysfonctionnement de ses instruments de navigation.

Thiago Ávila, directeur de la Flottille de la liberté et journaliste brésilien, a déclaré dimanche que les systèmes de navigation du navire avaient cessé de fonctionner. Il a également affirmé :

« Ils [les Israéliens] se préparent à nous arrêter, ou peut-être à nous attaquer. »

Selon Ávila, le navire se trouve à 162 milles nautiques (environ 260 kilomètres) de la côte de Gaza, mais ses systèmes de navigation indiquent une position dans un aéroport jordanien, ce qui suggère une manipulation délibérée.

Il a ajouté :

« Nous savons très bien ce que signifie l’interférence avec nos communications et nos systèmes. Cela indique qu’ils préparent une opération pour nous stopper, ou pire. »

Ávila a tenu le régime sioniste responsable de cette perturbation et a déclaré :

« Nous avons entendu les rapports des médias israéliens concernant la mobilisation de forces spéciales. Ils se préparent à commettre un crime de guerre. Nous devons empêcher cela. S’il y a une pression suffisante de la part des pays et des gouvernements, on peut forcer le régime israélien à renoncer à toute attaque contre nous. Il est encore temps de sauver cette mission humanitaire, le navire, et nos vies. »