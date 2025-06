Pezeshkian a félicité la brillante performance de la délégation sportive des travailleurs iraniens aux Jeux mondiaux en Grèce

Téhéran (IRNA)- Massoud Pezeshkian, dans un message de félicitations à l'occasion de la brillante performance de la délégation sportive des travailleurs de la République islamique d'Iran lors de la 8ᵉ édition des Jeux mondiaux en Grèce, a déclaré : « Le sport ouvrier de notre chère Iran islamique a, une fois de plus, brillé sur une scène internationale et s’est couvert de gloire. La volonté élevée, la détermination ferme et les mains puissantes des combattants du domaine du travail et de la production ont hissé le drapeau glorieux de l’Iran au sommet d’un nouveau pic de progrès et de réussite. »

Pezeshkian a félicité chaleureusement la communauté laborieuse, en particulier les sportifs issus de la grande famille du travail et de la production, ainsi que tous les organisateurs et le peuple iranien, pour l’obtention de médailles de toutes couleurs et le succès de la délégation sportive des travailleurs de la République islamique d’Iran aux Jeux mondiaux en Grèce. Le président de la République a poursuivi : « Le soutien au sport, en tant que stratégie essentielle pour renforcer la santé et la vitalité parmi les travailleurs honorables — qui sont le principal capital de la production — constitue l’une des priorités stratégiques du quatorzième gouvernement. » La délégation sportive des travailleurs iraniens a remporté un total de 88 médailles (46 d’or, 25 d’argent et 17 de bronze) lors de la 8ᵉ édition des Jeux mondiaux des travailleurs 2015 à Loutraki, en Grèce. L’Iran a participé à ces jeux dans six disciplines : natation, athlétisme, judo, tennis de table, natation (mentionnée deux fois, à corriger si nécessaire), et lutte gréco-romaine.